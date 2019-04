Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Gaststätteneinbruch in der Schimperstraße - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Schimperstraße, in Höhe der Egellstraße, wurde zwischen Sonntag, 22:30 Uhr und Montag, 13 Uhr, in eine Gaststätte eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf ungeklärte Art und Weise in den Hof des Anwesens und hebelte dort eine Hintertür auf. In der Gaststätte durchwühlte er mehrere Schubladen und entwendete eine Geldkassette. Anschließend versuchte er einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln, gestohlen wurde aus diesem allerdings nichts. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

