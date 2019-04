Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Christian-Friedrich-Schwan-Straße, Ludolf-Krehl-Straße und in der Dudenstraße wurden zwischen Samstagmittag und Montagmorgen insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen.

Zwei der betroffenen Autos, ein Renault und ein Mercedes Sprinter, standen auf einem Firmengelände in der Christian-Friedrich-Schwan-Straße. Aus dem Sprinter hatte der Unbekannte ein mobiles Navigationsgerät gestohlen. Ob er auch aus dem Renault etwas mitgehen ließ, ist bislang unklar.

Aus einem Dacia, der in der Ludolf-Krehl-Straße geparkt war, wurde eine Dashcam gestohlen. Zwei festverbaute Navigationsgeräte entwendete der Unbekannte aus zwei LKWs in der Dudenstraße. Zudem nahm er aus den Sattelzügen ein Smartphone und zwei Ledermappen mit.

Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann bislang nicht näher beziffert werden. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell