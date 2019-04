Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Illegale Entsorgung von Altreifen - Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Mehr als 90 Altreifen entsorgte ein bislang unbekannter Umweltsünder am Mittwoch in einem Waldstück. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr luden der oder die Täter im Gewann Hagen die gebrauchten Reifen verschiedenster Marken und Größen ab und entledigten sich so illegal ihres Mülls. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Ermittler zu wenden.

