Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch: Brand einer Lagerhalle

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr die Lagerhalle einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" in Brand. Es waren 14 freiwillige Feuerwehren aus dem umliegenden Rhein-Neckar-Kreis mit insgesamt 45 Fahrzeugen sowie das THW Wiesloch/Wallldorf vor Ort eingesetzt. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, jedoch werden die Nachlöscharbeiten vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500.000 Euro.

