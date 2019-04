Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fensterscheibe eines Optikers eingeworfen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Schriesheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3:15 Uhr, wurde in ein Optikergeschäft in der Talstraße, in Höhe der Schulgasse, eingebrochen. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Kanaldeckel eine der Fensterscheiben ein und gelangten so in den Laden, wo sie nach derzeitigem Kenntnisstand zehn Brillen mitgehen ließen. Weiterhin hebelten sie die Kasse auf und nahmen daraus mehrere hundert Euro. Ein Zeuge nahm zur Tatzeit die akustische Alarmanlage wahr und stellte daraufhin den Einbruch fest. Die Einbrecher waren allerdings schon geflüchtet.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter Tel.: 06203/61301 oder beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

