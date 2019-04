Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots)

Ein Zeuge nahm am frühen Mittwoch, gegen 4:15 Uhr, aus einer Supermarktfiliale in der Robert-Bosch-Straße verdächtige Geräusche wahr und meldete dies der Polizei. Die Beamten stellten vor Ort an der Filiale einen Einbruch in eine Bäckerei fest, der oder die Einbrecher waren allerdings bereits geflüchtet. Wie die Unbekannten in die Bäckerei gelangten, ist derzeit noch unklar. Ob etwas gestohlen wurde, steht ebenfalls noch nicht fest.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter Tel.: 06203/61301 oder beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

