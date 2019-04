Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Imbiss - Kommen zwei Männer für den Einbruch in Frage? Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Bislang Unbekannte brachen am frühen Montag, gegen 3:15 Uhr, in einen Imbiss ein, der vor einem Elektrofachmarkt in der Frankenthaler Straße stand. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter die Eingangstür des Imbisses auf und durchwühlten darin sämtliche Schränke und Schubladen. Dabei ließen sie Lebensmittel wie Fleisch und Eiscreme, diverse Zigarettenschachteln, Bargeld und eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von rund 1.000 Euro mitgehen. Ersten Hinweisen zufolge, könnten für den Einbruch zwei männliche Personen in Frage kommen, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Nähere Informationen zu den Unbekannten liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

