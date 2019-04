Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter entwendet bei Einbruch in Massagestudio Bargeld - Zeugen gesucht!

In der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Montag, kurz vor 8 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Massagestudios im Friedrichsring, in Höhe der Collinistraße, ein. Der Unbekannte hatte die Glastür des Studios zerstört und war so ins Innere gelangt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro und machte sich dann, so schnell wie er hereingekommen war, wieder aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

