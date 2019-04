Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Balzfeld/BAB 6: Tödlicher Verkehrsunfall, Sattelzug und Transporter beteiligt- A 6 in Richtung Mannheim ein Fahrstreifen wieder freigegeben - Pressemeldung Nr. 2

Balzfeld/BAB 6 (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A 6 bei Balzfeld am Montagvormittag haben an der Unfallstelle Gutachter ihre Arbeit zur Unfallursachenermittlung aufgenommen. Durch die Autobahnmeisterei Walldorf wurden Sichtschutzwände aufgestellt. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen des Unfallorts und zur Überwachung des Straßenverkehrs war ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zwischenzeitlich konnte der linke Fahrstreifen der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim wieder freigegeben werden. Derzeit dauern die Maßnahmen zur Unfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Aufräumarbeiten noch an. Diese werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

