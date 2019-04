Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen - Wer hat den Diebstahl beobachtet ?

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Von einem umzäunten Baustellenareal in der Wieslocher Straße stahlen in der Nacht zum Samstag bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte. Der Diebstahl wurde am Samstagmorgen bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Der Wert der Platte liegt bei fast 10.000 Euro. An der Tat müssten aufgrund des Gewichts mindestens zwei Täter beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen des Polizeipostens Walldorf dauern noch an. Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Samstagmorgen, 7.40 Uhr Beobachtungen gemacht haben oder gar Hinweise zum Verbleib geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0, oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

