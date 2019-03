Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwer verletzter Kradfahrer -Zeugenaufruf-

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 61-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die zweispurige Abfahrt der Südtangente/B36 in Richtung Parkring auf der rechten Fahrspur. Auf der linken Fahrspur fuhr ein 40-jähriger Mercedesfahrer in gleicher Richtung. Gegen 14.30 Uhr verlor der 61-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und prallte seitlich gegen den Mercedes. Beim anschließenden Sturz auf die Fahrbahn wurde er schwer verletzt und musste unter notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 7.000 Euro geschätzt. Gegen 16.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Die Verkehrsunfallaufnahme Mannheim sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4045 oder 0621/174-0 zu melden. *mm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell