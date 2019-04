Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Balzfeld/BAB 6: Tödlicher Verkehrsunfall, Sattelzug und Transporter beteiligt - A 6 in Richtung Mannheim voll gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Aufgrund eines Verkehrsunfalls in Höhe Balzfeld ist die A 6 derzeit in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr kurz nach 11 Uhr ein Sprinterfahrer beim Fahrstreifenwechsel auf einen vorausfahrenden Sattelzug hinten auf und schob dabei einen dazwischen fahrenden Pkw auf bzw. unter den Sattelauflieger. Dabei fingen alle drei Fahrzeuge Feuer und brannten vollständig aus. Nach ersten Erkenntnissen kamen die Insassen des Pkw dabei zu Tode. Mit wie vielen Personen das Fahrzeug besetzt war, ist derzeit nicht bekannt. Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern an.

Der Verkehr in Richtung Heilbronn wurde mittlerweile wieder freigegeben, in Fahrtrichtung Mannheim wird der Verkehr momentan an der Anschlussstelle Sinsheim ausgeleitet. Nach derzeitigem Sachstand ist von einer mehrstündigen Vollsperrung auszugehen.

