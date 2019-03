Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Schwerverletzter Motorradfahrer

Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstag, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die L 536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim. In einer abschüssigen Linkskurve verlor er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Honda und krachte in die rechte Leitplanke. Das Motorrad wurde durch die Wucht auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Fahrer zog sich mehrere Frakturen zu und kam in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die L 536 war bis 15.50 Uhr gesperrt.

