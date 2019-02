Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Firmeneinbruch in der Durlacher Straße

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In eine Firma in der Durlacher Straße brachen in der Nacht zum Samstag bislang unbekannte Täter ein. Diese schoben zunächst den Rollladen nach oben, wuchteten das Holzfenster auf und stiegen so in die Produktionshalle ein. Mit mehr als einem Dutzend Nickelanoden, die vermutlich in ein Fahrzeug verladen worden waren, entfernten sich die Unbekannten wieder. Nach Angaben des Geschädigten beträgt der Schaden weit mehr als 5.000 Euro. Eine Nickelanode mit Hängevorrichtung wiegt zwischen 25 - 50 kg. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

