Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der B 39 bei Mühlhausen. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Skoda auf der B 39 in Richtung Angelbachtal unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die K 4271 übersah er eine 52-jährige Hyundai-Fahrerin, die ihm entgegenkam und in Richtung Wiesloch fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell