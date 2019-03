Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 80-jähriger Frau die Handtasche gestohlen - mit der erbeuteten Bankkarte an Geldausgabeautomat 1000.-EUR abgehoben - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Übel mitgespielt wurde einer 80-jährigen Frau am Freitag gegen 10.45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Grenzhöfer Straße. Während die Seniorin durch eine Frau angesprochen und abgelenkt wurde, entwendete eine Mittäterin aus der Tasche am Rollator die Geldbörse. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse und verständigte die Polizei. Wie sich später herausstellte, waren zu diesem Zeitpunkt bereits 1.000 Euro mit der erbeuteten Bankkarte an einem nahegelegenen Geldausgabeautomaten abgehoben worden.

Die eine Täterin wird wie folgt beschrieben: ca.40 Jahre alt, Osteuropäerin, etwas kräftige Figur, ca. 155 - 160 cm groß, dunkle, vermutlich schwarze kurze Haare und dunkel gekleidet. Die Mittäterin konnte nicht beschrieben werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Eppelheim unter Telefon 06221/766377 oder außerhalb dessen Öffnungszeiten das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/34180 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell