POL-MA: Mannheim: Einbruch im Bürogebäude - bei vier Firmen Laptops und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude im Konrad-Zuse-Ring ein, in dem mehrere Firmen ihren Sitz haben. Auf bislang unbekannte Weise gelangte der Täter ins Gebäudeinnere, wo er die jeweiligen Türen von insgesamt vier Firmen aufbrach und die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei erbeutete der Täter zwei Laptops und Bargeld, der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

