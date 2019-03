Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gaststätteneinbruch in der Eisenlohrstraße - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht zum Donnerstag in eine Gaststätte in der Eisenlohrstraße. Über ein aufgehebeltes Fenster, welches im Hinterhof gelegen ist, gelangten die Einbrecher ins Innere und wuchteten die drei Spielautomaten auf. Mit dem Bargeld, dessen Höhe bislang nicht bekannt ist, entfernten sich die Unbekannten wieder. Der Sachschaden dürfte sich ersten Angaben des Geschädigten zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

