Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fußgänger von Auto erfasst und leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Beim Herausfahren aus einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Eppelheimer Straße erfasste am Donnerstag kurz nach 13 Uhr eine Peugeot-Fahrerin einen 60-jährigen Fußgänger. Der Mann schleuderte zunächst auf die Motorhaube und dann auf Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die an der Unglücksstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt wurden. Am Peugeot entstand Schaden von 2.000 Euro; die Frau sieht einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg entgegen.

