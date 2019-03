Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Anhänger landet im Bach - Wer hat den Vorfall beobachtet ? Hinweise an die Wieslocher Polizei

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend stellte der Geschädigte seinen Anhänger auf dem Grünstreifen in der Bachstraße ordnungsgemäß ab. Am nächsten Morgen wurde er von einem Bekannten darüber informiert, dass sein Anhänger im neben dem Abstellort fließenden Bach liege. Da eine Bergung mit dem Auto nicht möglich war, musste der Anhänger mit einem Traktor herausgezogen werden. Ob hierbei Schaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt.

Ein eigenständiges Wegrollen ist definitiv ausgeschlossen, so dass vielmehr davon ausgegangen werden muss, dass Unbekannte sich an dem Anhänger zu schaffen machten und diesen in den Bach "schoben". Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

