Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Handtaschendiebstahl - Zeugen stellen Dieb

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag von Samstag entwendeten zwei Männer die Handtasche einer jungen Frau - Zeugen verfolgten die Täter und stellten einen der Männer. Sein Komplize stellte sich wenig später selbst.

Die 20-Jährige hielt sich gegen 1 Uhr in der Fußgängerzone bei R 1 auf, als sie von zwei Männern nach Feuer gefragt wurde. Als sie dieses aushändigte, nutzen der 42- und 45-Jährige die Gelegenheit, griffen nach der Handtasche und rannten anschließend mit dieser davon. Auf der Flucht leerte der 45-Jährige die Handtasche aus, der 42-Jährige schnappte sich den Geldbeutel und rannte in eine andere Richtung davon. Zwei Zeugen beobachteten das Geschehen, zögerten nicht lange und nahmen sofort die Verfolgung auf. Zwei Quadrate weiter gelang es ihnen den 45-jährigen Täter mit der Handtasche zu stellen und im Anschluss den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Während der Anzeigenaufnahme kam der 42 Jahre alte Komplize in das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt und stellte sich. Dabei gab er den Geldbeutel mit dem gesamten Inhalt zurück. Beide Männer müssen sich nun strafrechtlichen wegen Diebstahls verantworten.

