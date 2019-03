Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen: Mehrere Jacken bei Stufenparty gestohlen... Geschädigte wie auch evtl. Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag fand in der Grillhütte im Heidelberger Weg eine Stufenparty eines Privatgymnasiums statt. Von einem Besucher ist bislang bekannt, dass seine schwarze Jacke mit rotem Innenfutter, in der sich auch diverse Sicherheitsschlüssel befanden, gestohlen wurde. Nach seinen Angaben sollen im Verlauf des Abends mehrere Jacken gestohlen worden sein, wobei die Geschädigten bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, bzw. beim Polizeiposten Neulußheim, Tel.: 06205/31129 zu melden.

