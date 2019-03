Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Donnerstagmittag übersah eine 43-jährige Fordfahrerin auf der Industriestraße beim Linksabbiegen in die Hansastraße die entgegenkommende 28-Jährige Fahrerin eines Seat. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von über 20.000 EUR entstand. Beide Beteiligten wurden durch den Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

