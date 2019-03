Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch Tresor entwendet

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend verschafften sich unbekannte Täter zwischen 18:30 und 21:00 Uhr über ein Nachbargrundstück Zutritt zu einem Anwesen in der Ahornstraße und hebelten dort die Kellertüre auf, um in die Wohnräumlichkeiten zu gelangen. Die Täter konnten unerkannt mit einem Tresor, Schmuck, Bargeld und Sammlermünzen im Wert von mehreren tausenden Euro flüchten.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/ 1003-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

