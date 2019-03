Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Rund ein Dutzend Einbrüche in Kleingartenanlage Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang Unbekannte mindestens ein Dutzend Gartenlauben in der Kleingartenanlage in der Fahrgasse auf. Nach bisherigen Feststellungen ließen die Täter verschiedene Gartengeräte und Stromaggregate mitgehen. Diesbezüglich dauern die Überprüfungen an, so dass auch noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden können.

Tatzeit müsste Mittwochabend, 19 Uhr bis Donnerstagmorgen, ca. 9 Uhr gewesen sein.

Zeugen oder auch weitere Geschädigte werden daher gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, aufzunehmen.

