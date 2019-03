Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 18-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und bleibt auf Dach liegen

Sinsheim (ots)

Ein 18-jähriger Volvo-Fahrer kam am Samstag, gegen 19:30 Uhr, auf der K4283 von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug auf dem Dach. Der junge Autofahrer war von Adersbach kommend in Richtung Babstadt unterwegs und verlor kurz nach der Kreuzung zur K4284 nach einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts ab und riss daraufhin das Lenkrad herum, was zur Folge hatte, dass der PKW zur Seite kippte und auf dem Dach liegen blieb. Glücklicherweise wurde der 18-Jährige nicht verletzt. Am PKW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Der Volvo musste abgeschleppt werden.

