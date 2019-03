Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unbekannte brechen in Räumlichkeiten einer Jugendkirche ein und stehlen Safe - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In die Räumlichkeiten einer Evangelischen Jugendkirche im Speckweg brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 16:20 Uhr bis Samstag, 6:20 Uhr, ein. Mit brachialer Gewalt zerstörten die Unbekannten zunächst einen Rollladen und warfen anschließend die dahinterliegende Fensterscheibe ein. Sie drangen in das Gebäude ein und durchsuchten in mehreren Büroräumen sämtliche Schränke und Schubladen. Aus einem der Schränke rissen sie gewaltsam einen Safe aus der Verankerung und ließen diesen mitgehen. In dem Tresor befand sich Bargeld. Ob noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, steht bislang nicht fest. Auch der Sachschaden lässt sich derzeit nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

