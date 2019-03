Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach: Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen Zeugen gesucht

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße brachen in der Zeit zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr und Samstagnachmittag, 16.30 Uhr bislang unbekannte Täter brachial über die Terrassentüre ein. Sämtliche Räume und Behältnisse des Anwesens wurden nach Brauchbarem durchsucht und nach ersten Angaben der Geschädigten Bargeld, auch in verschiedenen Währungen, und diverse Schmuckstücke in bislang nicht bekanntem Wert gestohlen.

Angaben zur Sachschadenshöhe sind momentan noch nicht möglich; die polizeilichen Überprüfungen dauern noch an.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

