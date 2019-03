Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Unbekannter sucht Blumengeschäft heim - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Gewaltsam eingebrochen, wurde am Samstag, zwischen 20:20 Uhr und 22:15 Uhr, in ein Blumengeschäft in der Cheliusstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Eingangstür des Ladens eingetreten und war so in den Verkaufsraum gelangt. Dort machte er sich an der Bürotür zu schaffen und versuchte diese durch Aufhebeln bzw. eintreten zu öffnen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Diebesgut. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

