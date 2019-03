Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verletzt wurde eine 83 jährige Frau aus Wiesloch bei einem Verkehrsunfall am 09.03.2019 gegen 10:20 Uhr in der Hauptstraße 163. Ein 52 jähriger Pkw-Lenker aus Walldorf übersah beim Ausfahren aus einem Parkplatz die ordnungsgemäß mit ihrem Kleinwagen fahrende Frau und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Die Frau erlitt dabei verschiedene Prellungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Lars Rimmelspacher

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell