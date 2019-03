Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot, BAB 5, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Spurwechsel führt zu Unfall

Sankt Leon-Rot / BAB 5 / BAB 6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich am Autobahnkreuz Walldorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 48-Jährige fuhr demnach auf der BAB 5 in Richtung Heidelberg, wobei er sich als ortsfremder auf sein Navigationsgerät verließ. Nach dessen Ansage bemerkte der Fahrer, dass er auf dem Autobahnkreuz in Richtung Mannheim abbiegen musste. Trotz der Verkehrsdichte beschleunigte der Mann seinen 3,5-Tonner und zog ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf die Abbiegerspur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer stieß trotz Notbremsung mit dem Peugeot zusammen. Es entstand ein Unfallschaden von mindestens 4.000 EUR. Der Peugeot-Fahrer wurde leicht verletzt. Der 48-jährige Unfallverursacher blieb, wie sein Fahrzeug, unversehrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell