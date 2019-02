Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: In Motel eingebrochen und Bargeld geklaut - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In den Empfangsraum eines Motels in der Lembacher Straße brach ein bislang Unbekannter am Montag, zwischen 3 Uhr und 6 Uhr, ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangte der Täter ins Innere und machte sich im Empfangsraum mit brachialer Gewalt an der Kasse zu schaffen. Aus dieser entwendete er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend ergriff er, auf selben Weg wie er hereingekommen war, die Flucht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

