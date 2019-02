Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Schulhauseinbruch - Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht, rückte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte sowie ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg zum Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in den Neckarstaden aus. Bislang Unbekannte hatten einen Metallpfosten aus der Verankerung gerissen, eine Zugangstüre geöffnet und sich so Zutritt zum Nebengebäude der Schule verschafft. Den Inhalt eines Feuerlöschers versprühten die Täter, welcher auch den Brandmeldealarm ausgelöst hatte.

Da nicht auszuschließen war, dass sich die Unbekannten noch in dem Objekt befanden, wurde die Polizeihundeführerstaffel hinzugezogen. Allerdings hatten die Unbekannten bereits das Weite gesucht.

Angaben zur Schadenshöhe sind bislang nicht bekannt.

Ein Verantwortlicher konnte erreicht werden, der die Zugangstüre wieder sicherte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell