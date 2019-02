Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung!

Mannheim (ots)

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt suchen Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, auf einem Parkplatz am Hauptfriedhof in der Ludolf-Krehl-Straße/Ecke Cheliusstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen einem 37-Jährigen und einem 56-jährigen Mann, die miteinander bekannt sind, aus noch unklaren Gründen zu der Auseinandersetzung. Die Männer befanden sich beide mit ihren Fahrzeugen am Ereignisort. Einer von ihnen stieg aus, ging auf den anderen zu und beleidigte diesen. Im weiteren Verlauf kam es zum Gerangel zwischen den beiden, wobei beide sich Verletzungen zuzogen. Die Betroffenen erstatteten im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Da sie jedoch unterschiedliche Angaben zum Hergang machten, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

