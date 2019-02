Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Kellerbrand - keine Verletzten

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Am Montagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Kellerbrands im Stadtteil Gartenstadt verständigt. Gegen 15 Uhr bemerkten Bewohner eines Anwesens in der Kirchwaldstraße Brandgeruch im Haus. Bei einer Nachschau im Keller schlug ihnen Rauch entgegen. Sie verständigten daraufhin sofort die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen war in einem Kellerraum aus bislang unklarer Ursache die Sauna in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und lüftete anschließend das Haus. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder ins Haus zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch den Polizeiposten Mannheim-Waldhof dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell