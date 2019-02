Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 27-jähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw leicht verletzt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Stadtteil Bergheim wurde ein 27-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 39-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Lkw auf der Mittermaierstraße in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs. An der Kreuzung zur Vangerowstraße übersah er beim Linksabbiegen den 27-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Unfallaufnahme begab sich der Fahrradfahrer selbständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrrad des Mannes wurde bei dem Zusammenstoß komplett beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell