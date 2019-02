Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter schlägt 21-Jährigem ins Gesicht und flüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein 21-jähriger Mann wurde am frühen Freitag, gegen 2:45 Uhr, in einer Diskothek im Quadrat Q5 aus bislang unbekannten Gründen von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierbei verletzt. Der 21-Jährige musste von Rettungssanitätern versorgt werden und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Der Schläger war nach der Tat in Richtung Planken/Friedrichsring davongerannt. Eine Fahndung blieb ergebnislos.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Ca. 22 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sportliche Figur, Vollbart, bekleidet mit weiß-rotem T-Shirt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

