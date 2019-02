Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Auf Parkplatz eines Fußballvereins Auto aufgebrochen und Gegenstände gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Die Beifahrerscheibe eines Opels, schlug ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, zwischen 18:50 Uhr und 21:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fußballvereins im Neckarauer Waldweg ein. Aus dem Innenraum entwendete der Unbekannte u.a. ein iPhone, eine hochwertige Sonnenbrille sowie eine Laptoptasche samt Laptop, persönlichen Gegenständen und Zubehör. Weiterhin wurde eine Umhängetasche mit einem Geldbeutel samt Bargeld gestohlen. Ein Teil des Diebesguts konnte in Tatortnähe aufgefunden werden. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

