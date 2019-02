Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Zeugen für Unfall gesucht - Verursacher entfernt sich unerlaubt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer missachtete am Montagabend gegen 19 Uhr in der Wieslocher Straße/Karl-Hermann-Zahn-Straße die Vorfahrt eines Ford Fiesta-Fahrers und streifte auch den Wagen, an dem schließlich Schaden von 1.000 Euro entstand. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

An der Unfallstelle konnten Bruchstücke des Verursacherfahrzeugs aufgefunden und sichergestellt werden. Die Auswertungen sind aktuell jedoch noch im Gange.

Hinweise auf den Fahrzeugtyp bzw. Kennzeichen liegen der Polizei nicht vor. Zeugen, die daher auf den Vorfall gegen 19 Uhr aufmerksam wurden und entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Wiesloch, Tel:: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

