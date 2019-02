Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lkw-Fahrer erfasst Radfahrerin - Einlieferung ins Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Beim Herausfahren aus einer Hofeinfahrt in der Eppelheimer Straße achtete am Montag kurz vor 12 Uhr ein Lkw-Fahrer nicht auf eine 61-jährige Radfahrerin und erfasste diese schließlich. Die Heidelbergerin, die entgegen der Fahrtrichtung gefahren war, zog sich Verletzungen zu, wurde erstversorgt und danach in einem nahegelegenen Krankenhaus weiterbehandelt. Sowohl am Fahrzeug als auch am Bike entstand Schaden, den die Polizei auf über 500 Euro beziffert.

