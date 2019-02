Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Alkoholisierter Zechpreller verbringt Nacht im Gewahrsam

Heidelberg (ots)

Am 17.02.2019, um 00.14 Uhr, wurde die Polizei durch eine Kellnerin einer Bar am Heidelberger Marktplatz verständigt, dass sie Probleme mit einem Gast hätte. Dieser wollte weder seine Rechnung in Höhe von knapp 10 Euro bezahlen noch das Lokal verlassen. Den eintreffenden Kollegen gegenüber äußerte er, dass er die Rechnung nicht bezahlen würde, weil der Kellner ihm unsympathisch wäre. Ausreichend Geld hatte der Gast aber auch nicht dabei. Mehreren Aufforderungen der Polizeibeamten, das Lokal zu verlassen, kam der 39-jährige Mann aus Limbach-Oberfrohna dann ebenso nicht nach, weshalb er schließlich aus der Gaststätte herausgeschoben werden musste. Vor der Türe skandierte er zunächst lautstark verfassungswidrige Parolen. Als er nach Ausweispapieren durchsucht wurde, fanden die Beamten in seiner Jackeninnentasche eine Tüte mit einem Gramm Marihuana. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Mann dann zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbracht, wo er die Beamten mehrfach beleidigte und sich den Maßnahmen widersetzte. Einen Alcotest wollte der alkoholisierte Mann auch nicht mitmachen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach der Blutentnahme wurde er in eine Gewahrsamszelle gebracht, da er alleine nicht stehen konnte. In der Zelle warf er noch seine Jacke in Richtung des Kopfes eines Beamten, welche dieser aber abwehren konnte. Bis zum Morgen verblieb der 39-Jährige dann in seiner Zelle und schlief seinen Rausch aus. Neben den Kosten für die Übernachtung in der Gewahrsamszelle erwartet den Mann jetzt noch eine entsprechende Strafanzeige.

