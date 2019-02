Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 28 jähriger Mann aus Gaiberg bei einem Verkehrsunfall am 16.02.2019 gegen 22:15 Uhr auf dem Gaiberger Weg in Höhe Gaiberg zu. Der Mann fuhr auf seinem Roller in südliche Richtung, als er ohne Fremdbeteiligung zu Sturz kam. Dabei trug er keinen Schutzhelm und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war der Gaiberger Weg für ca. 1 1/2 Stunden in Höhe Gaiberg komplett gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat nun der Verkehrsunfalldienst Heidelberg die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Lars Rimmelspacher

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell