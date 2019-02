Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Navigations- und Media-System aus BMW gestohlen Wer kann Hinweise geben ?

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus einem verschlossenen vor dem Wohnanwesen in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellten BMW stahlen in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter das Navigations- sowie Media-System und das Lenkrad. Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr abgestellt und am nächsten Morgen, kurz vor 7 Uhr den Diebstahl bemerkt. Er erstattete umgehend Anzeige beim Polizeirevier Hockenheim. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht näher bekannt; die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit den Beamten des Polizeireviers Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, aufzunehmen.

