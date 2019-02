Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: 81-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls - Polizei Wiesloch ermittelt und sucht Zeugen !

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch beheben zu müssen, klingelte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstüre einer 81-jährigen Dame, die in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße wohnhaft ist. Die Geschädigte schenkte dem Unbekannten Glauben, ließ ihn in ihre Wohnung und begab sich mit ihm ins Badezimmer. Währenddessen müssen sich weitere Täter Zugang zu der Wohnung verschafft und diverse Schränke wie auch Behältnisse durchsucht haben.

Bisherigen Feststellungen zufolge erbeuteten die Unbekannten verschiedene Schmuckstücke, mehrere Messer aus Silber und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bezifferbar. Ob weitere Gegenstände aus der Wohnung gestohlen wurden, bedarf der weiteren polizeilichen Überprüfungen.

Nachbarn fielen zur Tatzeit zwar mehrere unbekannte Personen in dem Anwesen auf, sie konnten diese aber nicht näher beschreiben.

Zeugen, denen gegen 17.30 Uhr Personen aufgefallen sind und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

