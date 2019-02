Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zigaretten und Mobiltelefonzubehör bei Einbruch in Kiosk erbeutet - Zeugen gesucht!

In einen Kiosk in der Garnisonstraße brach ein bislang unbekannter Täter am frühen Mittwoch, gegen 3:30 Uhr, ein und erbeutete mehrere Zigarettenschachteln sowie Mobiltelefonzubehör. Der Unbekannte hatte zunächst einen Rollladen nach oben geschoben und machte sich dann mit brachialer Gewalt an der dahinterliegenden Tür zu schaffen, über welche er ins Innere gelangte. Anschließend nahm er das Diebesgut an sich und flüchtete. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

