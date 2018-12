POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: An Rastanlage in Verkaufsraum eingebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Sinsheim (ots) - In der Zeit von Samstag, 22 Uhr bis Sonntag, 5:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd an der BAB6 ein und entwendeten eine größere Anzahl an Zigarettenschachteln, Feuerzeugen und Spirituosen. Die Unbekannten hatten die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt, wo sie aus einer Auslage das Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen ließen. Anschließend waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

