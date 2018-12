POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen in Lager eines Einkaufmarktes einzubrechen - Zeugen gesucht!

Brühl (ots) - In das außenliegende Lager eines Einkaufmarktes in der Mannheimer Landstraße versuchten in der Nacht zum Samstag, gegen 1:30 Uhr, zwei bislang unbekannte Männer einzubrechen. Die Täter hatten gewaltsam die Scharniere einer Stahlgittertür entfernt, um anschließend in das Lager einzudringen. Von einem Zeugen gestört, ließen die Unbekannten jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung eines Industrieparks "An den Werften". Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei, welche sofort eine Fahndung einleitete. Diese blieb allerdings ergebnislos. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie schätzungsweise 50 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brühl unter Tel.: 06202/71282 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

