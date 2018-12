POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Gaststätteneinbruch in der Schwetzinger Straße - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Eine Gaststätte in der Schwetzinger Straße, in Höhe der Haltestellte "Krappmühlstraße", suchten bislang Unbekannte am Sonntag, zwischen 3 Uhr und 8:30 Uhr, heim. Die Täter hebelten im Innenhof des Anwesens zwei Türen auf und gelangten so in den Schankraum der Gaststätte. Aus drei Geldspielautomaten entwendeten sie das gesamte Bargeld und ließen aus zwei Kassen noch weiteres Bargeld mitgehen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

