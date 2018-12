POL-MA: Wiesloch: 24-jähriger Suzuki-Fahrer baut Unfall unter Alkoholeinwirkung - über 15.000 Euro Schaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Infolge seiner Alkoholisierung kam in der Nacht zum Samstag kurz vor 3 Uhr ein 24-jähriger Suzuki-Fahrer beim Befahren der Gerbersruhstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum und Metallschutz. Obwohl sein Auto stark beschädigt wurde, setzte der junge Mann zurück und entfernte sich schließlich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Wieslocher Polizei, die den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen konnten. Deutlicher Alkoholgeruch wehte den Beamten entgegen und ordneten eine Überprüfung an. Nach dem Wert von immerhin 1,84 Promille folgte auf der Wache die Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. An seinem Auto wurde zudem die Ölwanne beschädigt. Der Bauhof der Stadt Wiesloch musste daher zur Reinigung der mit Öl verschmutzten Fahrbahn hinzugezogen werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf über 15.000 Euro. Der 24-Jährige sieht einer Anzeige bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft entgegen.

