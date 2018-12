POL-MA: Mannheim-Neckarau: Diebstahl aus Umkleidekabine. Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots) - Am Samstag kurz vor 18.30 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter in die Umkleidekabine des TSV Neckarau im Kiesteichweg. In der Umkleidekabine wurden aus vier Taschen Wertgegenstände entwendet und ein Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter mit dem aufgefundenen Fahrzeugschlüssel eine Mercedes A-Klasse und stahlen aus dem Auto Bargeld und einen Geldbeutel. Der Diebstahlsschaden geht in die hunderte Euro.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621 833970 in Verbindung zu setzen.

